1/1 PAGES

ピッツバーグ郊外のエドガー・トムソン製鉄所は長年にわたり、アメリカのさび付いた産業力の象徴だった。1875年にアンドリュー・カーネギーが開設したこの製鉄所は、2年前には閉鎖寸前とみられ、何百人もの雇用が失われるおそれがあった。

しかし今では、思いがけない救い手によって再び活気を取り戻しつつある。日本製鉄によるUSスチールの149億ドル（2兆円超）での買収が難航の末に実現すると、翻訳アプリを手にした日本人技術者の一群が現地入りした。数十億ドル規模の投資で老朽化した施設を刷新するためだ。

ペンシルベニア州南西部のモノンガヒラ川沿いに広がる工業地帯モンバレーでは、エドガー・トムソン製鉄所の敷地で新たな圧延工場の建設に向けた整地が進む。工場の長さはフットボール場5面分に及ぶ。既存施設でも設備が更新され、日本製鉄から派遣された技術者が効率的な日本の製鉄技術を導入している。

「ここに勤めて27年になるが、これほど期待が高まっているのは初めてだ」。USスチールのモンバレー事業所の幹部、ロン・ファーチャクは、「この事業が今後何十年も続いてほしい」と語る。

「アメリカ製造業の再生モデル」との声

日本製鉄による買収は2025年に承認されるまで、1年以上にわたり激しい反対に直面した。バイデン政権、買収を競ったアメリカ企業、鉄鋼労働組合の指導部はいずれも、USスチールが外国企業の手に渡るのを阻止しようとした。買収が成立すれば日本製鉄はUSスチールのペンシルベニア州の工場を見捨て、アメリカの防衛産業に必要な鉄鋼の生産能力が損なわれると警告していた。