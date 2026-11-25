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米エヌビディアのジェンスン・フアンCEOの去就をめぐる騒動は、米中のハイテク覇権争いがトップ企業の経営を左右することを再認識させた。それだけでなく、世界の株価に絶大な影響力を持つ企業の意思決定にアメリカ大統領が直接介入するという前例を残した。経済や経営の常識が塗り替えられつつある。

2027年は中国をめぐり世界のルールが大きく変わる年になりそうだ。幕は26年のうちに上がっている。それを示すのが11月19日、APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議に合わせて中国・深圳で開かれた米中ロ首脳会談だった。

トランプ米大統領は首脳会談のおよそ2週間前の中間選挙で民主党に大敗し、核軍縮などの外交実績をレガシーにするため前のめりになっていた。ウクライナ侵攻で孤立するロシアのプーチン大統領にとっては、国際的な地位を回復するための願ってもない機会だ。米ロが三者会談開催に向け積極的な発信を続ける中、中国の習近平国家主席は直前まで沈黙し続けた。しかし、ふたを開けると会議の主導権をしっかり握っていた。

日本は三大国協調の枠外に置かれた。APEC首脳会議では中国側が高市早苗首相を「冷遇」したことが話題となったが、国会での台湾有事答弁から1年続く対話の途絶を踏まえれば予想された事態だ。

問題はそれにとどまらない。

「平和宣言」に日本封じ込めの狙い

約1時間半の三者会談後に発表された「平和宣言」は抽象的で中身が薄い印象を与えるが、そう受け取るのは早計だ。

中国外交に詳しい九州大学大学院の益尾知佐子教授は「中国とロシアが定義する平和をトランプ氏に認めさせたもので、日本に大きな影響がありうる」と懸念する。①常任理事国としての国連改革への取り組み、②石油と石油製品の生産・供給の拡大、③ICC（国際刑事裁判所）などの管轄権濫用の牽制、④核リスク低減と核不拡散への対話の4項目からなる。3カ国の利害が一致した項目が並ぶが、求める秩序のありようは中ロ寄りだ。

特に日本を意識しているとみられるのは④で「日韓の核武装や原子力潜水艦の保有を防ぎ、封じ込めるという中国の狙いがある」（益尾教授）。トランプ氏が核軍縮にご執心でも、米ロに追いつくべく核兵器増強を進めている中国にはできない相談だ。それを日韓への牽制球にすり替えたのか。

国内経済の低迷というアキレス腱を持つ習氏にとっては、米中ロ首脳会談を主催できたのは大きな外交成果だ。27年秋には5年に一度の中国共産党大会が予定されている。習氏にとっては無事に4期目に入ることが最優先課題だ。27年は新たな国際秩序づくりを仕掛けつつ、国内の足場を固める年にせざるをえない。28年以降の外部環境は楽観できないためだ。