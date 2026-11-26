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ホームセンター大手のカインズや作業服専門店のワークマンなどとグループ連合を築くスーパー大手のベイシア。同社が新たな成長ステージに入っている。2026年2月期の売上高は3615億円と過去最高を更新し、成長率も約6％と業界トップクラス。人口減少や消費行動の変化を背景にスーパー各社が新たな成長モデルの構築を迫られる中、6月には初のディスカウント業態に参入した。ほかにも小型店舗による23区進出計画など、新たな事業モデルを相次いで展開している。売上高1兆円の実現に向け、どのような成長戦略を描くのか。相木孝仁社長に聞いた。

――伸び悩む売り上げに活路を見いだすべくプロ経営者として招かれた相木さんが社長に就任して5年目を迎えました。足元の売上高成長率は5.8％と業界トップクラスです。これまでの歩みをどう自己採点しますか。

まだまだ道半ばで、自己採点するなら80点くらいだ。私が就任した22年当時、ベイシアは売上高約3000億円で安定してはいたものの、大きく伸びていないという強い危機感があった。カインズやワークマンのように、グループの中で突出した「とがり」を持った企業へ生まれ変わらせるため、ベイシアらしい強みをもう一度磨き直すことが私のミッションだった。

この5年間、既存店の大規模改装や新PB（プライベートブランド）「ベイシアプレミアム」の創出、凍結していた新店出店の再開、現場のDX、そして自ら考えて動く社員の育成に力を注いできた。結果として、既存店売上成長率は業界平均をコンスタントに上回り、手応えは確かにある。だが、やるべきことはまだ山ほど残っている。

――原材料費や人件費の高騰など、食品スーパーを取り巻く環境は激変しています。この逆風をどう捉えていますか。

仕入れ価格や物流費、人件費、さらには新店の建築費まであらゆるコストが跳ね上がっており、経営環境としては極めて厳しい。加えて、消費者は生活防衛のための安さだけでなく、品質や簡便性、健康面といった多様な価値を求めるようになっている。

激動の時代に最も求められるのは「変化対応力」に尽きる。過去の成功体験を一度捨て去り、新しいことに貪欲に挑戦し、失敗してもそこから学んで挑み続ける姿勢だ。業界環境の最大の変化は急速な物価上昇だが、値上げを1円でも抑え、1日でも遅らせる努力を続けつつ、消費者の期待を超える提案をし続けなければ生き残れない。

劇安ワンダーランドで勝負

――今年に入り埼玉県深谷市のスーパーをベイシア初のディスカウント業態となる「劇安ワンダーランド ココトク！」に転換しました。なぜ今、ディスカウントへの挑戦なのでしょうか。