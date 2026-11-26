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ウクライナ発の防衛テック企業UFORCE（ユーフォース）が11月13日、日本法人の設立を発表した。アジアでの法人設立は初だ。同社は対ロシア戦争の最中にウクライナで創業。ロンドンに本社機能、キーウとワシントンD.C.に主要拠点を置いている。

前線で生まれた技術を束ね、陸海空の無人システムと、それらを運用するAIソフトウェアや指揮統制システムを手がける。同社が製造する水上無人艇「マグラ」は、黒海艦隊の揚陸艦や哨戒艦を相次いで撃沈させ、艦隊をクリミアから後退させる一因となった。大型攻撃ドローン「ネメシス」は、同社によると100以上の部隊で使われており、実戦飛行は30万回を超える。

2026年3月には企業価値が10億ドルを超え、ウクライナ発の防衛テック企業として初の「ユニコーン企業」となった。26年11月には7億ドルの資金調達も発表し、企業価値は60億ドルに達した。防衛側の作戦コストを攻撃側の100分の1に抑えることを目指しており、ベン・ウォレス元英国防相も取締役に名を連ねる。

日本を含むアジア太平洋地域の事業を統括するアメリカ法人ユーフォース USAのCEOで、米国土安全保障長官の上級顧問（沿岸警備隊担当）を務めたショーン・プランキー氏に11月、都内で日本進出の狙いを聞いた。

――ユーフォースは日本ではまだあまり知られていません。どのような会社ですか。

ウクライナで生まれた防衛テック企業だ。ドローン、無線通信、対ドローン、無人艇と、異なる技術を持つ9社が集まり、ウクライナの人々の自由を守るためにユーフォースを設立した。ウクライナでの成功を受けて、創業者たちはこの技術を世界市場に届け、同盟国の役に立ちたいと考えた。そのためイギリスに本社機能を設けた。

――陸海空の無人兵器をそろえていますね。主な製品は何ですか。

無人航空機（UAV）の「ネメシス」、水上無人艇の「マグラ」、無人地上車両（UGV）、そして迎撃ドローンなどの対ドローン装備だ。これらすべてを指揮統制するソフトウェアも手がけている。

――ウクライナでの運用実績を教えてください。

主にネメシスとマグラについて話したい。ネメシスはウクライナ政府が広く使う爆撃型ドローンだ。ウクライナ政府は、ロシア軍の装甲車両などを数多く攻撃し、その進撃を阻む無人地帯の形成に貢献した。また、ウクライナ政府はマグラで大小さまざまなロシア軍艦艇を12隻以上撃破した。当社の製品全体で、ウクライナ軍はロシア軍に50億ドル相当の損害を与えてきた。

「自由が高価であってはならない」

――ネメシスやマグラの単価はどのくらいですか。