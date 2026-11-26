ドリップバッグコーヒーを製造する雇用支援施設には多様な境遇の障害者が集っていた（写真：編集部撮影）

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国は今年7月、民間企業の障害者の法定雇用率を2.5%から2.7％に変更した。一方、厚生労働省によると、引き上げ前の2025年6月時点で達成割合は46％にとどまる。対応に苦慮する企業が増える中、急拡大しているのが「雇用支援ビジネス」だ。

企業側に障害者向けの就労場所を提供し、対価として料金を得るモデルで、近年は上場を果たす事業者も相次ぐ。ただ、農園での農作業をはじめ、本業と無関係な仕事に従事させるケースが多く、「隔離している」「形だけの雇用」といった批判も根強い。

現場は今、どうなっているのか。記者は7月、茨城県牛久市の雇用支援施設「Diverse Village USHIKU（DV牛久）」を訪問。利用企業の了解を得て、3日間にわたり障害者と同じ業務を体験した。そこで見えたのは、己の人生と向き合い、ときに揺れる当事者たちの姿だった（前後編の前編）。

ノベルティ用のコーヒーを製造

平べったい金ザルに、カップですくった大量のコーヒー生豆をぶちまける。干し草のような独特の青臭さが立ち上る中、1粒ずつ指でつまんで点検し、カビや虫食いのある「欠点豆」だけを別皿に取り分けていく。単純きわまりない動作に没頭するうちに、薄皮のカスがへばりつくのか、爪先が妙に粉っぽくなる。

ふと軽く肩が凝ってきたので頭を上げ、ストレッチを兼ねて首をぐるりと回す。見晴らしの良い室内に点在する執務スペース――田の字型に合わせた4台の机がいくつか視界を横切った。それらは区画ごとに企業へと貸し出されている。利用各社は障害者たちと現場管理者を自前で雇い、ドリップバッグコーヒーを作らせている。

生豆を選別する「ハンドピック」はその第1工程だ。私の座るシマでは、黒い帽子とエプロン、白いマスクを身に着けた男女3人が黙々と、慣れた手つきで変色した豆をはじいていた。いずれもゴム製品などを扱う専門商社、三洋貿易（東京都千代田区）の契約社員。時給1300円で、ほかに焙煎と粉末への加工、封入や包装までを日々こなす。

「欠点豆が交じると、えぐみが残るんですよ。だから仕入れた豆は全量、2回ずつ点検します」。3人を現場でサポートする三洋貿易の現場管理者、貴田めぐみさんが教えてくれた。完成品のクオリティは月1回の試飲会で確かめる。取材初日がこれと重なった。定時より1時間ほど早く業務を切り上げ、淹れたてのホットコーヒーを紙コップで味わう。