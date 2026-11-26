貸出残高が減少に転じた広島市信組。カリスマ亡き後、融資一筋の経営はどう変わるのか（編集部撮影）

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7月11日、信用組合業界のカリスマが逝った。広島市信用組合の前理事長、山本明弘氏だ。享年80。1968年の入組以来、半世紀以上にわたり「融資一筋」を貫き、独自の経営哲学を築き上げた。

「融資はロマン」。山本氏は生前、こう周囲に話していた。融資した企業が成長していく姿を見ることが、「何よりの喜び」だからだ。投資信託や生命保険の販売には目もくれず、預金と融資業務に特化。「中小零細企業の最後の砦」となる覚悟を貫いた。

徹底したのが「現場主義」。理事長になってもアポなしで取引先を回り、決算書では見えない経営者の人柄や工場の稼働状況を確かめた。

融資判断の速さも信条だった。3日以内の融資判断を掲げ、本部に上がった融資案件は毎日開く早朝の役員会で可能な限り即決した。

こうした現場主義とスピード融資を武器に、広島市信組は急成長を遂げた。山本氏が理事長に就任する直前の2005年3月末に2313億円だった貸出残高は、25年3月末に8048億円と約3.5倍に拡大。預金残高も2820億円から8839億円に膨らんだ。退任直前の26年3月期まで23期連続で増収を果たし、全国屈指の高収益信組へと育て上げた。

規模拡大を追う経営に「転機」

ところが、広島市信組に「異変」が起きる。成長を支えてきた貸出金が減少に転じたのだ。26年3月末の貸出残高が7649億円と、前年比で399億円減少。前年割れは実に24年ぶりだ。26年9月末には7567億円まで減り、前年同月を456億円下回った。

広島市信組の急成長の立役者は「融資」だが、陰の功労者は「預金」だ。超低金利時代、他行が預金集めに消極的な中、広島市信組は積極的に集めて融資に回した。

しかし、24年3月にマイナス金利が解除されると状況が一変。今年6月に山本氏の跡を継いだ中野健司理事長は、「預金獲得競争が激しくなったことで、非常に大きな影響を受けている」と明かす。

記事の続きでは、広島市信組が「金利ある世界」にどのように対応しようとしているのか、そして山本氏の跡を継いだ中野理事長の独占インタビューを紹介する。