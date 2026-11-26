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INDEX 高市首相の外交は独特

多国間主義こそが進む道

故安倍晋三元首相の後継者を自認し、トランプ大統領との個人的な関係づくりにいそしんできた高市早苗首相の対米外交は岐路を迎えている。政治学者の藤原帰一・東京大学名誉教授に高市外交が進むべき道を聞いた。

――高市政権の対米外交の課題とは。

アメリカとの良好な関係を日本政府、日本国民のためにどう生かしていくのか。その視点が高市政権には見られない。

大統領との個人的な信頼関係の構築に関心が向かうこと自体は否定すべきではない。中曽根ーレーガン、小泉ーブッシュ、安倍ートランプ。この3組の元首相と大統領は密接な個人的関係を築いてきた。そのうえで、それを重要な政策の実現に生かしてきた。個人的な関係が意味を持つのは、それを政策実現の手段に使うからだ。

中曽根政権は対米関係を重視しながら中国、韓国とも関係を緊密にし、アメリカにそれを認めさせた。小泉首相は、安定した対米関係を背景に、郵政民営化をはじめとする内政改革を進めた。歴代首相として初の北朝鮮訪問というたいへん珍しい外交も進めた。対米関係の安定が政権の裁量を広げたといえる。

安倍首相は、ドナルド・トランプという異色の大統領の懐に飛び込み、就任前から良い関係を築くことに成功した。ではそれを何に使ったかといえば、中国との関係改善に力を入れた。谷内正太郎内閣官房参与（当時）が中心となり、領土・領海問題に触れず海上通行の安全という観点から原則合意に導く道をつくった。こうすれば中国が乗れるという筋書きを日本から出し、時間はかかったが日中首脳会談にこぎ着けた。

高市首相の外交は独特

これらに比べると、高市首相は独特だ。トランプ大統領との親交を築くこと自体が目的化されていて、それで何をしようとしているのかがわからない。トランプ大統領が高市首相をどこまで認識しているかさえわからない。厳しい言い方になるが、これは外交ではない。

掛け声は勇ましいが、具体的な政策が出てこない。国連（国際連合）まで行って話したのは旧敵国条項の問題だけ。石破（茂）前首相の国連総会演説は「白鳥の歌」になったが、内容は非常に充実していた。