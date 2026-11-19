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プーチン大統領

高市早苗首相

マルコス大統領

中国の習近平国家主席は､半世紀近く続いた慣例を破り､深圳の空港でトランプ米大統領を自ら出迎えた。その際､中国は｢礼儀を重んじ､互恵の伝統を持つ｣国だと語った。

この言葉を軽く受け止めるべきではない。中国にとって､こうした儀礼行事の細部はどれも象徴的な意味を持つ。今週のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で入念に演出された各国首脳の到着風景からは､中国の外交上の序列が透けて見える。各首脳の出迎えは以下の通りだ。

トランプ大統領

習氏は慣例を破り､大統領専用機エアフォースワンのタラップ下でトランプ氏を出迎えた。習氏が9月に10年余りぶりに国賓として訪米した際に受けた厚遇への返礼だ。

空港上空では軍の戦闘機が色付きの煙を引いて飛行し､地元の子どもたちが花を贈った。群衆からは｢ようこそ｣の声が上がった。

さらに目を引いたのは､両首脳が短く頬を寄せ合って抱擁した場面だ。中国の指導者がこうした親愛の情を示すのは珍しい。ただ､抱擁はスキンシップを好むトランプ氏の側から求めたものだった。

プーチン大統領

ロシアのプーチン大統領への出迎えはトランプ氏より一段格下だったが､過去の訪中時よりは格上げされた。

空港で同氏を迎えたのは､中国共産党序列5位で､習氏の側近として党中央弁公庁主任を務める蔡奇氏だ。これまでの訪中では､共産党の有力機関である政治局の委員でもある王毅外相が出迎えるのが通例だった。

ロシアと中国の国旗を振る地元のダンサーが列をなして歓迎し､プーチン氏は車列で空港を後にした。