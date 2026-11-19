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AIチャットボット｢Claude（クロード）｣を手掛ける米アンソロピックの記録的な新規株式公開（IPO）により､同社に巨額を投じてきた複数の金融会社は数十億ドル規模のリターンを得る見通しだ。

アンソロピックは19日､ティッカー｢ANT｣でナスダック･グローバル･セレクト･マーケットに上場する。最先端AIモデルを開発する企業として初の株式公開企業となる。18日にIPO価格を1株83ドルに設定し､評価額は約1兆5000億ドル（約240兆円）となった。従来のレンジ上限から約1000億ドル上振れした。

著名な未公開株投資会社とその出資者は､この上場を心待ちにしてきた。アンソロピックのIPO届出書に記載されているのはスパーク･キャピタルだけだが､実際にははるかに多くの投資会社が同社に資金を注ぎ込んできた。シリコンバレーの複数の著名投資会社が､過去最大の単独出資を行っている。このうち多くは､アンソロピック最大のライバルで､2027年中の上場が見込まれるOpenAIにも投資している。

以下はブルームバーグの推計と､非公開情報だとして匿名を条件に事情に詳しい関係者が明らかにした情報に基づく。計算にはIPOによる希薄化が反映されていない可能性がある。この記事について､全ての関係者はコメントを控えるか､コメント要請に応じなかった。

アイコニック､メンロ･ベンチャーズ､ライトスピード･ベンチャー･パートナーズなど複数の投資会社は､IPOで追加投資するため注文を出している。割当額は明らかになっておらず､これらの投資会社の持ち分規模は変わる可能性がある。

以下､アンソロピックのIPOで最大級の利益を得る見込みの主な投資家を紹介する。