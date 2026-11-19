政治・経済・投資 【米中会談】トランプ米大統領はエヌビディアを巡るスパイ疑惑を重要視せず､習近平国家主席との｢友情｣を強調 5分で読める 公開日時：2026/11/19 13:30 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES INDEX 出迎えを称賛 期待低く 次第にひずみも 大きな勝利 トランプ米大統領は19日､中国の習近平国家主席との｢友情｣を強調するとともに､米半導体大手エヌビディアを巡るスパイ疑惑を重要視しない姿勢を示した。米中首脳は同日､中国で会談する。 トランプ氏はアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれている深圳で､FOXニュースに対し｢昨夜は一晩中､習主席と一緒だった。夕食会では彼のすぐ右隣に座り､一晩中話をした｣と語った。 この記事は会員限定です 残り 1838文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連キーワード #外交・国際政治 #経済安全保障 #レアアース（希土類） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢実物と全然違う｣尼崎市議補選の《AI選挙ポスター》に物議…しかし｢AIで作った顔｣より嫌われた"意外なもの"の正体 遂に紅白･白組から演歌歌手が消えた…三山ひろしのけん玉､水森かおりのドミノが物語る｢演歌を軽んじてきたNHK｣の罪 ｢成金趣味｣といわれる400億円のバブル遺産ホテル…予算30億円が膨張､ゼネコンなしで建てた｢狂気｣の舞台裏 古くからの温泉街で異彩を放つ《400億のバブル遺産》…柱1本1億､金箔張りの天井を持つ｢宮殿ホテル｣に泊まってみた 家族3人で7018円､3歳以下はサラダバー無料…3世代の家族客でにぎわう｢ステーキのあさくま｣のファミリー向けの"実力値" 『ラヴ上等』あっすん逮捕で｢現金1600万円｣押収も…Netflixが"タブー"を売るうまみとリスク､《夜の社会科見学》の正体 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0