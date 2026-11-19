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INDEX 出迎えを称賛

期待低く

次第にひずみも

大きな勝利

トランプ米大統領は19日､中国の習近平国家主席との｢友情｣を強調するとともに､米半導体大手エヌビディアを巡るスパイ疑惑を重要視しない姿勢を示した。米中首脳は同日､中国で会談する。

トランプ氏はアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれている深圳で､FOXニュースに対し｢昨夜は一晩中､習主席と一緒だった。夕食会では彼のすぐ右隣に座り､一晩中話をした｣と語った。