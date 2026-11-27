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C-2による重車両空輸という「ファンタジー」な設定が、防衛省・自衛隊の武器開発力を歪めている。

陸上自衛隊の16式機動戦闘車や19式155ミリ自走榴弾砲は、開発の際にC-2輸送機による空輸を前提にした。そのため無理な軽量化を行ってしまい、本来必要な性能を奪っている。しかも、その空輸自体が「ファンタジー」な、現実離れした設定だった。また、近代化や延命化により、車体の重量が増えれば「ファンタジー設定」は瓦解してしまう。角を矯めて牛を殺す、のごとくである。

陸上自衛隊が沖縄に配備してきた第15旅団（那覇市）が南西諸島の防衛強化のために2026年度に師団に格上げされ、第15師団となる。それに伴い部隊が増強され、偵察隊が廃止されて、新たに16式機動戦闘車などを保有する偵察戦闘隊が新編された。同諸島での配備は初めてとなる。

「クーラーを付けろ」と財務省主計官が逆提案した理由

この16式だが現在のタイプはクーラーが装備されているが、以前はクーラーがなかった。クーラーが装備されるようになったのは20年度の調達からだ。陸上幕僚監部（陸幕）は以前の車両にも随時、クーラーを装備しようと改修が進められている。

このクーラー装備を強硬に主張したのが、自衛隊の人間ではなかった。実は、当時の財務省主計官だった。16式は高温多湿の南西諸島防衛で使用される。それなのに「クーラーがないのは何ごとか。クーラーを付けないと予算を付けない」と主計官は陸幕に通告した。

通常でもクーラーがないのは問題だが、クーラーがないと夏場にNBC（核・生物・化学兵器）システムも使えないためだ。

装甲車両は鉄の箱だ。夏場は太陽光による熱を車体が吸収し、クーラーがなければ車内の温度は50度を超えることがある。乗用車などの比ではない暑さだ。

NBCシステムは車体を密封し、キャビンを与圧化して外部からのNBC兵器の侵入を防ぐ。換気は特殊なフィルターを通して行う。それゆえに、夏場にクーラーもないのにハッチを閉め切れば熱中症になる。つまり16式は夏場のNBC環境では戦えない、ということになる。

財務省と言えば「予算を削減することしかしない」と思われがちだが、調達するためにわずかな費用をケチるより、それによって使い物にならないことのほうを問題にすることが少なくない。

当初、陸幕でも16式にクーラーを付ける計画があった。だがクーラーを搭載すると重量がかさんで、空自のC-2輸送機で輸送できなくなるからと諦めた経緯がある。陸幕と財務省が話し合う中で、主計官から「大日本印刷が開発した断熱材をキャビン内部に貼ることで外部からの熱を防いで、クーラーを最小化してはどうか」という提案が出た。

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