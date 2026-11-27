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INDEX 議事録に残る日米の応酬

日米構造協議の発案者が語った真意

旧聞に属するが、「日本トイザらスが民事再生法の適用を申請した」というニュースは感慨深いものだった。

この会社名を最初に聞いたのは1980年代後半だったと思う。駅前商店街のおもちゃ店かデパートの玩具売り場しか知らなかった多くの日本人にとって、郊外型大型店舗の展開を目指す米トイザらスのビジネスモデルは斬新だった。

ほぼ同時に始まったのが日米構造協議だ。英語名を訳せば「構造の障壁を議論する協議」。頭文字を取ってSIIと呼ばれた。

繊維から始まり、鉄鋼、自動車、半導体など個別の貿易摩擦が続いてきた日本にとって、これは経済構造そのものを対象とする画期的な交渉だった。黒字を減らすためIS（投資・貯蓄）バランス論に基づき公共投資を大幅に増額する、独占禁止法の強化を図る、「系列」を真正面から議論するなど、日米は意欲的に協議を続けた。

トイザらスがSIIの象徴的存在になったのも、大規模小売店舗法（大店法）が焦点の1つになったからだ。スーパーマーケットなど大きな店が進出しようとすると、地元の小売店が反対する。そのため出店には相当の手間暇がかかるし、開店した後も営業時間などで制約が多い。「大店法に進出を阻まれている外国企業」として浮上してきたのがトイザらスだった。この企業名が日米交渉とともに記憶されたゆえんだ。

議事録に残る日米の応酬

外務省に残る議事録によれば、89年9月に開かれたSIIの第1回会合でこんな議論が展開されている。具体的な企業名は出さないものの、リチャード・マコーマック米国務次官がこう問題提起した。