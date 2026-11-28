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追手門学院大学客員教授でもある西田浩史氏が、大学教員の「選別ロジック」の実態を解き明かす連載の第22回（隔週連載）。

今回は、小中5校で校長を務め上げ、定年後に国立大学の教壇に立った人物を紹介する。教育学の世界は学閥が物を言うとされるが、その実態はどうなのか。福島大学人間発達文化学類人文科学コース特任教授の渡邊健順氏の歩みから、学閥の実態と突破口を探る。

50歳を過ぎたころに大学教員を意識

前回は、山梨学院大学共通教育センター特任准教授の川井崇禎氏を取り上げた。企業研修での評価がヘッドハンターの目に留まり、約8年にわたって大学に迎え続けられている「スカウト型」の実務家教員だった。

今回登場する渡邊健順氏は、対照的に、学校教員として築いたつながりをきっかけに、大学へ転じた。福島大学人間発達文化学類（2027年度に教育学部へ改編予定）の人文科学コースの特任教授で、福島県内の公立小学校1校、中学校4校で校長を務めてきた経験がある。

「先生は多くの生徒や同僚の先生方からも慕われる人物でしたね。現在でも帰省した際にはお会いし、一緒にお酒を酌み交わす仲です」。そう話すのは、中学校時代の教え子で、今回の紹介者でもある安齋良氏だ。

一般的に、学校の教員から大学教員へ。その道があることは、あまり知られていない。大学には教育学部や教員養成課程、国立の教育大学があり、学校現場での経験を生かせる授業もある。学校教員にとって、大学教員は決して無縁の職業ではない。

取材の冒頭、大学教員になったきっかけから尋ねた。

「前任者が諸般の事情でお辞めになるという情報が流れてきて、先輩の先生などの声かけもありました」と渡邊氏。

2021年3月に定年退職し、23年4月に特任教授に就任した。なんと、複数の学校の校長を12年務めた人が、大学の教壇ではふたたび「新人」となったわけだ。さて、渡邊氏の歩みのポイントを見ていこう。教諭、教頭、校長、指導主事など、学校現場と教員育成の双方で経験を積んできている。1984年に福島県の公立中学校で社会科の講師として教員生活を始め、教頭、県教育センターの指導主事を経て、2009年から5校の校長となっていく（下図参照）。