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（前編から続く）「もう福祉には頼りたくありません」。それまでたたえていた柔和な笑みをスッと引き、一転して曇らせた表情で工藤さん（仮名、20代男性）はそう吐き捨てた。グレーのチノパン、柄物の襟付きシャツに丸眼鏡という装いで、見た目はどこにでもいる爽やかな好青年だ。ただ、知的障害があり、学力は小学生レベルにとどまるという。

彼の業務日報を見せてもらうと、たどたどしい筆跡で「三方ぶくろドリップバッグシールはり」などと句読点もなく書き殴られていた。一方でコミュニケーション能力は高く、初対面の私とも気さくに打ち解けた。障害者の雇用支援施設「Diverse Village USHIKU（DV牛久）」での取材初日の昼休みには、この時開催中だったFIFAワールドカップの優勝予想で盛り上がった。

「実は3歳からサッカーを始めて、腰のヘルニアで断念するまでは、本気でがんばっていました」。そう教えてくれた流れで半生を聞いた。国語や算数が苦手で、学校の勉強についていけなかったこと。子供の頃に両親と別離し、養護施設で育ったこと……。話す内容の重さとは裏腹に、彼はニコニコと人懐っこい笑顔を絶やさない。

しかし、話題が職歴に差し掛かると、にわかに気色ばんで冒頭のせりふを放った。特別支援学校の高等部を卒業後、就労継続支援の事業所を転々とした。これは福祉系のサービスで、雇用契約を結ぶA型、結ばないB型の2種類がある。前者は最低賃金を適用するが、単純作業の多い後者は適用せず、低額の「工賃」が支払われる。

厚生労働省によると、利用者数はA型が約8.5万人、B型が約38.8万人（2025年3月時点）。工藤さんは両方を経験したという。ある事業所では清掃の職に就いたがやりがいを得られず、弁当を製造する別のA型へと移った。そこでの労働環境は過酷で、毎朝5時からひたすら揚げ物の調理に従事。有給休暇を付与されても、取得は認められなかった。

パワーハラスメントにも遭った。職員に「仕事が遅い」「健常者なら30分で終わるのに、なんでおまえは1時間もかかるんだ」などと怒鳴られたのだ。「障害を考慮してほしい」と抗弁すると、「そんなものは言い訳だ」と切り捨てられた。

入居していたグループホームでは、「判断能力がない」と見なされ、口座を管理されていた。預金の着服被害に気付き、警察へ相談したこともあるという。そんな生活がDV牛久との出会いで変わり、現在は一人暮らし。「今はがんばって働いてお金を貯めれば、何でも好きなものを買えます。ほらこれ、見てくださいよ」。私に差し出してきたのは、当時最新モデルのiPhoneだった。