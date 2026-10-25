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崩れゆく伝統的な保守政治､強いリーダー求める空気の正体 『国家が戦争に向かうとき』片山杜秀氏､田中駿介氏に聞く

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『国家が戦争に向かうとき 昭和10年代に回帰する日本の現在地』の著者
『国家が戦争に向かうとき 昭和10年代に回帰する日本の現在地』の著者、慶応大学法学部教授の片山杜秀氏（写真左）、東京大学大学院総合文化研究科学術研究員の田中駿介氏（写真右）（撮影：尾形文繁）

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「戦前への回帰」。もはや左派勢力の常套句ともいえるワードだが、本書は単なる政権批判本ではない。20代と60代の政治学者が歴史的・経済的な文脈を踏まえて対話し、破滅に突き進んだ昭和10年代（1935〜44年）と現在の日本を比較。国家が戦争に向かうメカニズムを解き明かした。今の社会はどう形作られたのか、日本はどこへ行くのか──。著者の2人に話を聞いた。

──昭和10年代と現在、何がどう似ているのですか。

『国家が戦争に向かうとき 昭和10年代に回帰する日本の現在地』（片山杜秀、田中駿介 著／朝日新書／990円／272ページ）書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

田中 地方の衰退という経済的な土台に類似性が認められる。今は地方都市を歩くと、日中でも駅前に誰もいないことがある。商店街はシャッターの下りた店舗ばかり。農家は廃業。鉄道は大赤字で廃線となり、地域によっては生活インフラの維持が難しくなっている。

人は貧しくなると、誰かに責任を求めたがる。例えば、昭和恐慌から農村部の貧困が深刻化したことは、2.26事件につながるナラティブ（物語）となった。今は政治体制が異なるので同じ道をたどるとは言い切れないが、戦争や総動員体制の「前夜」に向かう土壌が整っていないとも言えない。

片山 当時は人や富を農村部から都市部へ移し、工業化を加速していた時代だ。是非はさておき、地方を犠牲にして国全体を豊かにする、という意志があった。今はそういうビジョンすらない。第1次産業から第2次、さらには第3次産業への移行まで完了し、いかに人を安く使うかという資本主義の論理がむき出しになった。歴史をなぞるどころか、悪い意味で前に進んでいるとも言える。

強いリーダーを求める雰囲気が広がった

──なぜ今、国家が戦争に向かうメカニズムに着目したのですか。

片山 昔の日本政治には、天皇が心理的重圧として効いた。あんまり偉そうにすると天皇に畏れ多いから抑制しよう、という意識が働いた。ゆえに、第2次世界大戦へと続く戦争の時代でも、権力の一極集中、全面統制には一定のブレーキがかかった。換言すれば、ファシズムは未完に終わった。

戦後に象徴天皇制へと移行した後も「畏れ多い」という感覚は残り、独裁者の登場を阻んできた。「黙って俺について来い」というやり方は許されなかった。

しかし世代を経るにつれて、保守政治家もこの感覚を持たなくなった。むしろ権限の強いアメリカ大統領をうらやましく思ってさえいる。そこに経済的な豊かさを失い、気持ちに余裕を持てない国民の状況が重なって、強いリーダーを求める雰囲気が広がった。

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石川 陽一 東洋経済 記者
いしかわ よういちYoichi Ishikawa

1994年生まれ、石川県七尾市出身。早稲田大学スポーツ科学部を卒業後、2017年に共同通信へ入社。事件や災害、原爆などを担当した後、2023年8月に東洋経済へ移籍。部品や工作機械、物流の各業界や障害者雇用を取材。著書に『いじめの聖域』（2022年文藝春秋刊）＝第54回大宅壮一ノンフィクション賞候補、第12回日本ジャーナリスト協会賞など3賞。

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