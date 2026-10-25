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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【27】movus technologies／自動車を独自のサブスクで提供

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顧客へ提供した車両とスタッフたち
クルマのサブスクでインドネシアのライドシェアを後押し（写真：movus technologies）

［社 名］movus technologies（ムーブス テクノロジーズ）
［設 立］2021年2月
［資本金（資本準備金含む）］22億7474万円
［社員数］110人／120人
［代表者名］酒井丈虎
［所在地］東京都千代田区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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山田 泰弘 東洋経済 記者
やまだ やすひろYasuhiro Yamada

新聞社を経て、2014年に東洋経済新報社入社。『会社四季報』などの編集を経て、24年7月～26年3月に『会社四季報プロ500』編集長。記者としてはSIやクラウド、ECやSNSなどのインターネット関連の取材歴が長く、現在は自動車業界を担当。

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