ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【27】movus technologies／自動車を独自のサブスクで提供 2分で読める 公開日時：2026/10/25 11:30 有料会員限定 クルマのサブスクでインドネシアのライドシェアを後押し（写真：movus technologies） 山田 泰弘 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］movus technologies（ムーブス テクノロジーズ） ［設 立］2021年2月 ［資本金（資本準備金含む）］22億7474万円 ［社員数］110人／120人 ［代表者名］酒井丈虎 ［所在地］東京都千代田区 この記事は有料会員限定です 残り 535文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #インドネシア #サブスクリプション #スタートアップ 関連業界 #自動車（世界） #リース #バス・タクシー 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 32 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【28】ロボトラック／無人自動運転トラックを実現へ 前の記事 すごいベンチャー【26】ムービーズ／地方の交通課題解決の切り札 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 新興EVメーカー･リビアンからスピンオフのロボットスタートアップに熱視線､日本企業のヒントになるテスラと真逆の戦略 ｢アップル大国｣に挑む､スマホベンチャー･ナッシングのファッションブランド出身CBOが描く日本市場の攻略法 キオクシアから分離した｢秘密計算スタートアップ｣の破壊力､欧米韓メーカーの開発競争が本格化"AIの次"見据えて参戦 山田 泰弘 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 やまだ やすひろYasuhiro Yamada 新聞社を経て、2014年に東洋経済新報社入社。『会社四季報』などの編集を経て、24年7月～26年3月に『会社四季報プロ500』編集長。記者としてはSIやクラウド、ECやSNSなどのインターネット関連の取材歴が長く、現在は自動車業界を担当。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0