ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【26】ムービーズ／地方の交通課題解決の切り札 2分で読める 公開日時：2026/10/25 11:30 有料会員限定 自動運転システムで生成する2次元簡易マップ（写真：編集部撮影） 孔 徳湧 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ムービーズ ［設 立］2024年5月 ［資本金（資本準備金含む）］2億1000万円 ［社員数］非公開／約25人 ［代表者名］魏 嘉宏・菅沼直樹 ［所在地］石川県金沢市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 546文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #自動運転 #大学発ベンチャー #地方創生 関連業界 #次世代自動車 #バス・タクシー #ロボット（フィジカルAI） 関連企業 #日本テレビ放送網 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 32 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【27】movus technologies／自動車を独自のサブスクで提供 前の記事 すごいベンチャー【25】UMIAILE／小型無人船で海を見える化 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 孔 徳湧 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 こう とくゆうKo Tokuyu 1997年生まれ、神奈川県出身。日本生まれ育ちの華人2世。東京大学（経済学・学士）、外資系HRコンサル、北京大学燕京学堂（哲学・修士）を経て、東洋経済新報社入社。自動車業界（商用車・乗用車・部品）担当。中華圏（大陸、台湾、香港など）の歴史・文化・社会問題ウォッチャー。趣味は、映画、サッカー観戦。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0