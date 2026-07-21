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ビジネス #苦闘する地方鉄路の試金石　近江鉄道「再生への道」

滋賀･近江鉄道｢上下分離｣で再生の兆し､官民連携強め地域振興､苦闘する地方ローカル線の先達となれるか

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今年6月に創立130周年を迎えた近江鉄道は、地域社会の支えで再生への道を歩み出した（写真：編集部撮影）

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少子高齢化に歯止めのかからない日本。全国各地で問題となっているのが、地方ローカル線の存廃だ。鉄道事業を営むには、車両や線路などの大規模な設備を用意せねばならず、安全のために定期的な保守と修繕も欠かせない。

沿線住民の足として栄えたのも今や昔、利用者数の減少でこうした費用をペイできなくなり、慢性的な赤字状態に陥っているケースも珍しくない。経営の低迷はサービスの悪化を招き、さらに乗客が減る負のスパイラルを起こす。

一方、車を運転できない高齢者や学生など、公共交通を必要とする人々は、今も確かに存在している。そこで路線を残すための最終手段が「上下分離方式」だ。設備面の維持や管理コストを自治体に負担してもらい、鉄道事業者は運行業務に専念する。

このスキームで、息を吹き返しつつある路線がある。滋賀県で33駅、全線59.5㎞を擁する近江鉄道（本社は滋賀県彦根市）だ。2024年4月の上下分離を機に、地域社会の鉄道への理解が深まり、乗客数は着実に増加。「公有民営化」の先進事例として注目されている。

回復傾向の輸送人員数

「私たちは今、新しい鉄道経営の姿を作り始めたところです。多くのお客様に利用していただき、自治体の努力と共に、会社は収益を上げる。そんな全国にも誇れるモデルとなりつつあります」

6月16日に近江鉄道・彦根駅のホームで開かれた、同鉄道の創立130周年を祝う式典。来賓として招かれた三日月大造・滋賀県知事は、祝辞でそう力を込めた。さらに東近江市の小椋正清市長らと共に、記念ロゴで飾った特別列車の出発を拍手で見届け、官民一体の姿勢を印象づけた。

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苦闘する地方鉄路の試金石　近江鉄道「再生への道」
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石川 陽一 東洋経済 記者
いしかわ よういちYoichi Ishikawa

1994年生まれ、石川県七尾市出身。早稲田大学スポーツ科学部を卒業後、2017年に共同通信へ入社。事件や災害、原爆などを担当した後、2023年8月に東洋経済へ移籍。部品や工作機械、物流の各業界や障害者雇用を取材。著書に『いじめの聖域』（2022年文藝春秋刊）＝第54回大宅壮一ノンフィクション賞候補、第12回日本ジャーナリスト協会賞など3賞。

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