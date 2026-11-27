アルバニアでの開発計画への抗議は、棲息する鳥類の名から「フラミンゴ革命」と呼ばれる（写真：GettyImages）

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去る11月3日のアメリカ中間選挙で上院と下院の両方で過半数を制した民主党は、新議員たちが就任する2027年1月から議会の調査権（召喚権を含む）を使ってトランプ政権に対する攻勢をかける構えである。すでに下院監視委員会のロバート・ガルシア民主党筆頭委員（カリフォルニア州選出）がトランプ一族や政権関係者に疑惑関連文書の保全を求める書簡12通を送付し、ホワイトハウス側の猛反発を招いている。

槍玉に挙げられそうな主な問題は、（1）対イラン軍事作戦と国防総省の責任追及、（2）強硬な移民取り締まりの検証、（3）大統領権限を利用した利益相反行為・法律違反の疑い、（4）性犯罪者ジェフリー・エプスタインとの交際疑惑、である。

このうち（3）の問題として追及されそうなのが、アルバニアにおけるリゾート開発プロジェクトだ。日本ではそれほど報道されていないが、現地では首都ティラナなどで反政府暴動まで引き起こし、エディ・ラマ首相が辞任を迫られる事態になっている。

トランプ一族がブチ上げた高級リゾート計画

発端は、24年3月、トランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏の投資会社「アフィニティ・パートナーズ」が、アルバニア南西部のアドリア海沿岸のズベルネツ村と沖合の無人島サザン島に最大で1万室の宿泊施設、ゴルフコース、カジノ、ヨットクラブを含む富裕層向け一大高級リゾートを建設する計画を発表したことだ。

アルバニア政府は、このプロジェクトを後押しするため、同プロジェクトを「戦略投資」と認定し、自然保護区での建設許可やインフラ整備支援を与えることにした。

しかし、これに地元住民、環境団体、国民が猛反発。26年5月中旬から現地で反対デモが起き、5月30日に民間警備員がデモ参加者に暴行を加えた様子の映像がSNSで拡散したことを契機に、抗議行動が首都ティラナや主要都市へと拡大し、6月20日には国民の約1割以上に当たる推定25万人という大規模なデモが首都の通りを埋め尽くした。

生態系への影響懸念、所有権をめぐる係争も

クシュナー氏のプロジェクトの問題は主に3つある。