会社四季報編集長や東洋経済論説委員長が2027年を展望します

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東洋経済オンラインでは有料会員読者向けのリアルイベントを開催しています。東洋経済オンラインの人気連載執筆者やその連載テーマのキーパーソンの方などを招き、リアルな空間で、話題のテーマについて徹底的に掘り下げます。

12月18日（金）に、「会社四季報×東洋経済オンライン 2027年経済・株式相場大予測！」と題した、読者向けイベントを開催します。

東洋経済の論説委員長、四季報編集長らが登壇

2027年はどんな年になるのか？『東洋経済オンライン』と『会社四季報』がコラボレーションし、来年の経済トピックスや企業業績、注目銘柄などを、『会社四季報』編集長や東洋経済論説委員長をはじめとする論客陣、編集長らが登壇し、ズバリ読み解きます！さらに、発売直後の『会社四季報』新春号のポイントや、『週刊東洋経済』『東洋経済オンライン』の年末恒例「大予測」特集の読みどころもわかりやすく解説いたします。東洋経済オンライン有料会員の方は無料で参加（先着順）することができます。

過去の開催の様子 （撮影：梅谷秀司）

【イベント概要】

「会社四季報×東洋経済オンライン 2027年経済・株式相場大予測！」

【開催日時・場所】

開催日時 2026年12月18日（金）19:00～21:00（開場：18:30）

会場 東洋経済新報社本社 9階ホール（東京都中央区日本橋本石町1-2-1）

【プログラム】

第一部：会社四季報編 新春号のポイントを総解説！

第二部：東洋経済オンライン編 2027年の争点、「大予測」特集の読みどころ

【出演者】

西村豪太（東洋経済論説委員長）

木皮透庸（東洋経済編集部長）

林哲矢（会社四季報編集長）

梅咲恵司（会社四季報プロ500編集長）

▼ゲストコメンテーター

村松一之（和キャピタル 取締役 運用本部部長／フォーライクス 代表）

▼モデレーター

中山一貴（東洋経済編集部）

【お申し込みについて】

・東洋経済オンライン有料会員の方は無料でご招待いたします（定員70人先着順。以下のフォームからお申し込みください）

・お申込締切：2026年12月17日（木）23:59（お申込みが定員に達し次第、締め切らせていただきます）

・申し込み後、別途メールにて会場等の案内をお送りいたします

【申し込みフォームは以下のリンクから。有料会員登録とログインが必要です】