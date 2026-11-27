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1964年7月、金沢市内のスーパーマーケットが4台のレジを導入した。ただし、スーパー側はレジを買うのではなく、代金200万円と金利11％を3年かけて支払う契約を結んだ。「リース業」が日本で幕を開けた瞬間だった。

レジを貸し出したのは日綿実業（現双日）ほか2商社、5銀行が設立したオリエント・リース、現在のオリックスだ。黎明期は機械や事務機を扱っていたが、参入企業が増えて競争が激化すると周辺分野に目を向ける。

70年代にはリースに似た傭船契約が普及していた船舶に進出。その後も「維持管理と組み合わせれば儲かる」とみて自動車、「設備だけでなく物件ごと借りたい」という声に応えて不動産、といった具合に顧客に代わって「モノ」と「カネ」を融通。事業は拡大の一途をたどった。

社員13人から出発したスタートアップは、2026年3月期には18兆円の総資産を抱え、4472億円の純利益を稼ぐ巨大企業へと成り上がった。還暦を過ぎても衰えを知らぬオリックスだが、さらなる成長に向けて、礎だった「持つ経営」からの転身を図ろうとしている。

資産膨張「スマートではない」

象徴的な出来事があった。今年9月、オリックスは大分県由布市と山形県米沢市で系統用蓄電所の建設に着手した。蓄電所事業には22年から参入しており、今年11月には滋賀県米原市で開発した蓄電所の運転を始めている。

由布・米沢両市の案件がこれまでと異なるのは資金の出所だ。投資額の76.3％を三菱UFJ信託銀行などの外部投資家が拠出。オリックスは少額出資にとどめ、代わりに蓄電所の運用や管理を担う。完全子会社化や全額出資による自前主義がお家芸だったオリックスにとっては、意外な選択だ。

それだけではない。25年11月、カタール投資庁と共同で組成した総額25億ドル（当時のレートで約3700億円）のプライベートエクイティ（PE）ファンドでも、似た光景が広がった。

オリックスの財務状況からすれば全額出資も不可能ではないが、出資比率は60％にとどめた。理由について、髙橋英丈社長（現グループCEO、最高経営責任者）は「（総資産を）30兆、40兆円と膨らませることはスマートなやり方ではない」と語る。