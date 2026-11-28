1/2 PAGES

INDEX 大手住宅メーカーを割引価格で優遇

上乗せ規制の基準から住宅メーカーが外れた理由

監視強化の対象を自動車修理に絞った金融庁の内情

不動産業界に不正請求が蔓延している可能性

タマホームによる保険金不正請求問題をめぐって、「プロ代理店」と呼ばれる専業の保険代理店から不満の声が上がり始めている。

損害保険各社はもとより、金融庁の対応が、住宅・不動産販売を本業とする兼業保険代理店に配慮したものに映り、そのことで専業代理店が割を食っているという思いが強いからだ。

大手住宅メーカーを割引価格で優遇

損保各社への大きな不満は、タマホームをはじめとした大手住宅メーカーに損保各社が適用している火災保険の「団体扱い割引」についてだ。

住宅メーカーは大口での販売が見込めることから、住宅購入者に「割引価格」で火災保険を販売（募集）できるようにしている。タマホームの例でいうと、損害保険ジャパンは9.75％、三井住友海上火災保険は10％、東京海上日動火災保険も10％の割引率を適用しているという。

割引なしの通常価格で販売している専業代理店からすると、「営業上まったく太刀打ちできない」（専業代理店主）のが実情だ。

こうして価格競争力を得たタマホームは、「安心のアフターサービス」「面倒な火災保険請求もお任せください」などと銘打ったチラシをまき、火災保険を拡販。結果として、住宅を購入した顧客の実に約9割がタマホームを通じて火災保険に加入するという状況の中で、今回の不正請求は起きた。

タマホームが今夏までに実施した自主調査では、損害査定に使う証拠写真を使い回して住宅設備などの損傷を捏造する「架空請求」や、損傷を過大に見積もる「水増し請求」が疑われる事案が合計200件以上明らかになっている。

そうした不正請求は遅くとも2020年から確認されており、損保各社は6年にもわたって見抜けなかったことになる。そのためある生保の幹部は、「大口先への営業上の配慮から、牽制が機能しなかったのではないか」と指摘、「さらに言えば、不正請求に目をつぶっていたのではないか」などと勘繰る。

上乗せ規制の基準から住宅メーカーが外れた理由

金融庁に対しても不満が募る。保険業法の改正に伴う一連の規制強化の対象に、住宅メーカーをはじめとした不動産業を含めなかったからだ。

振り返ると、金融庁が中古車販売大手の旧ビッグモーター（現ウィーカーズ）による保険金不正請求問題を受けて、法改正に動き出したのは24年3月の有識者会議の設置からだった。

記事の続きでは、監視強化の対象を自動車修理に絞った金融庁の内情、そして不動産業界に不正請求が蔓延している可能性などについて詳しくお伝えする。