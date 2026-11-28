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INDEX 社内の行動規範に問題はなかったか

絡み合うリスク

AIブームの寵児であり、米半導体メーカー最大手のエヌビディア共同創業者であるジェンスン・フアン氏は11月23日、CEOに復帰した。11月12日の辞任発表から、わずか11日後の出来事だった。

フアン氏の復帰を受けてエヌビディア株は23日に約31％急騰し、ひとまず株式市場からは歓迎された格好だ。しかし、その後の2日間で約10％も下げている。

格付け会社の米S&Pグローバル・レーティングは25日、エヌビディアの格付けを「AA（ダブルエー）」から1段階引き下げる可能性があると発表した。とくにS&Pが懸念するのが、取締役会の独立性と、フアン氏へ過度に依存する「キーマンリスク」だ。今回の人事をめぐっては、アメリカのトランプ米大統領がフアン氏の復帰を強く後押ししたことも明らかになっている。

エヌビディア経営陣は当初、中国人スパイの疑いがある女性との関係をはじめとした複数の不倫疑惑によってフアン氏が辞任したことを受けて、暫定CEOとしてコレット・クレスCFO（最高財務責任者）を任命し、正式な後任候補探しに入っていた 。

さらに17日の決算説明会でも、ハーベイ・ジョーンズ取締役会長が「フアン氏を復帰させる意向はない」と明言して復帰論を否定していた。

それから1週間も経たない23日、取締役会は一転してフアン氏の復帰を発表した。会社側の説明によれば、取締役会はフアン氏との面談や協議を重ね、同氏の説明の誠実さと経営能力を確認したうえで、全会一致で復帰を決めたという。ジョーンズ会長は声明で「フアン氏がエヌビディアを率いるのにふさわしい人物であり、復帰は株主、従業員、パートナー、顧客にとって最善の利益になる」とした。

社内の行動規範に問題はなかったか

23日のCNBCのインタビューでトランプ大統領は、自ら取締役会に働きかけたことを明かし「説得した。私が取引をまとめた」と語った。その理由として、フアン氏を失うことこそアメリカにとって脅威だと強調し、AI分野で世界をリードするエヌビディアにとってフアン氏の存在がいかに重要かを訴えた。

トランプ大統領はフアン氏の退任による株価下落や、AI開発競争で中国に後れを取ることへの危機感を抱いていたとみられており、バンス副大統領も復帰に重要な役割を果たしたと説明した。米メディアの報道によれば、バンス氏ら政権幹部が週末にかけて取締役会への説得に動いたという。