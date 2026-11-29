金正恩氏はアメリカと距離を置く一方で中国との結束を強調（写真は10月24日の訪中時）（写真：Getty Images）

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INDEX 自らの立場を関係国に伝える動き

ハノイ交渉決裂の教訓

【ポイント】

・北朝鮮は非核化が議題なら米朝会談に応じない

・米国にも非核化一辺倒から対話重視への兆し

・日本は拉致入り口論を改め、対話の回路を築け

2026年11月19日に中国の深圳で行われた史上初のアメリカ、中国、ロシアの3カ国首脳会談。実現までの過程で、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記は活発な外交を展開していた。

10月24日には中国・丹東を日帰り訪問し、中国との歴史的な結束を強調した。その4カ月前の6月には、中国の習近平国家主席が訪朝している。11月5日には朝鮮労働党の金成男（キム・ソンナム）国際部長が北京で中国の王毅外相と会談。16日には金正恩氏の最側近である趙甬元（チョ・ヨンウォン）党書記がモスクワを訪問しプーチン大統領と会談した。

自らの立場を関係国に伝える動き

こうした一連の外交活動は、3カ国首脳会談に向けて北朝鮮が自らの立場を関係国に伝える動きとも受け取られてきた。それを裏付ける事実もある。中国の情報筋によれば、米朝の外交実務陣は首脳会談の直前まで接触していた。

それもあったからか。アメリカのトランプ大統領は11月16、17日と「中国訪問中に金正恩氏と会う可能性がある」と発言していた。だが、中国での金正恩氏との会談は実現しなかった。