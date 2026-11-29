1/4 PAGES

ロシアとウクライナとの戦争が、EUとNATO連合と、ロシアとの戦争に拡大しつつある。これを防ぐことができるかどうか、今後の世界の重要な課題となろう。

EUはもともと緩やかな政治と経済の連合であり、そこには敵国の想定などなかった。その理由は、安全保障は北大西洋条約機構（NATO）が担うもので、EUの課題ではなかったからである。

EU憲法条約の安全保障（I-40条）の最大の課題はテロリズムとの闘いであり、ロシアといった敵が出現するなどとは想定されていなかった。EUは、ゆくゆくはロシアまでを含む可能性を想定に入れていた全ヨーロッパ連合であることから想定外の話であったともいえる。

しかし、最初から安全保障をNATOに委ねていたことは、EUがもつ時限爆弾とも思えた。ロシアがNATOに入っていない限り、EUの拡大はロシアとの衝突を生みだすことはわかっていたのだ。

こうした危惧は、すでに2004年10月29日にEU憲法条約草案が提出されたときに始まっていた。EUが緩やかな連合から「合衆国連合」へと変貌する道を歩み始めたからである。EUがヨーロッパ合衆国連合を目指すという話は、EUそのものの理念の歴史の中にある。

ヨーロッパ連合の歴史

ヨーロッパは小国に分かれ、つねに敵対し、戦争に明け暮れていた。皮肉にもこれがヨーロッパを強くし、発展させていたことも確かだ。しかし、悲惨な戦争の結果に嘆き、「ヨーロッパ連合」を夢見る者は昔からいた。

フランスの小説家であり博物学者だったサン＝ピエール（1737～1814年）は『永久平和論』（I部1713年、II部1717年、本田裕志訳、京都大学出版会、13年）をカントの『永遠平和のために』（1795年）に先立って書き、次のように訴えていた。

「ヨーロッパの18の主要な主権国家が、それ自身を現在の政体のうちに保ち、お互い同士の戦争を避け、国と国との絶え間のない通商のあらゆる利益を手に入れるために、連合条約を結び、オランダの7つの、またスイスの13の主権を持つ州や、ドイツの諸々の主権を持つ領邦国家と同じモデルに基づいて、ほとんど常置の議会を作り、諸国の国内連合、とりわけ200余の領邦国家から成り立っている『ドイツ連合』に見られる良い点に倣って、ヨーロッパ連合を形成しようという意思をもつならば」（前掲書訳1巻、7）、戦争がなくなるだろうと。

当時のヨーロッパはまだ国民国家のヨーロッパではなく、小さな国家に分かれていた。だからそうした国家も含め、さらにはモスクワ大公国まで含む大きなヨーロッパ連合をつくろうと考えていたのである。

2/4 PAGES