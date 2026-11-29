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株価はなぜ動くのか。

買うからである。売るからである。売買が成立したから、その価格がつくのであり、それが前についた価格と異なれば、株価は「動いた」ことになる。

では、なぜ、買うのか？売るのか？

それは、その株を買いたいからである。

では、なぜ、その株を買いたいのか？

それはいろいろである。

しかし、なぜ、今ついている価格と異なる価格で買いたいのか？

その理由は、ただひとつ。価格を「動かしたいから」である。

これが、株式市場の真実だ。半分の真実だ。

正しい株価、正しくない株価

効率的市場仮説という現代ファイナンスの中核の主張があるが、これは、要は「株価はいつも正しい」、ということだ。

正しい、とは、定義上は、利用可能なすべての情報を反映している、ということだ。

要は、世の中の情報を全部集めた結果、算定された価格が、今の株価だ、ということになる。

そうすると、今、ついている株価、価格は正しいことになる。なぜ、正しい価格以外の価格で買いたい、売りたいと思うのだろうか？

彼が合理的とすると、「彼にだけ」の特別な情報が「今」入ったからである。しかし、彼が合理的なら、「今」、彼以外の「ある人にだけ」特別な情報が入ることも予想しているはずである。だから、自分だけの特別な情報だけで買うこと、しかも、今の価格を動かしてまで買う、つまり、それなりの株数、金額、株価を動かすほどの勢いで買うのは危険だ、ということになる。

ただし、ほんのわずかなら、自分だけの情報で買うこともあるかもしれない。

しかし、では、その自分だけの情報とはどこから来たのか？

誰も知らない、自分だけの情報はどこから来たのか？ あるいは、重要な情報が、世界で一番早く自分のところにだけ来たというなら、それはどこから来たのか？