戦前日本を戦争に向けさせ破滅に導いた｢希望的観測の外交｣､ウクライナ戦争で繰り返される歴史の危険な構図

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INDEX ゾルゲ事件の背後にあった世界情勢

希望的観測で動いて混乱した外交

現在のヨーロッパと極東アジア

今の日本に優れた政治家がいるか

戦前の日本を震撼させたスパイ事件にゾルゲ事件（1941年10月）がある。

この事件で逮捕されたのは当時のソ連のスパイだったリヒャルト・ゾルゲ（1895～1944年）だけでなく、クロアチア出身のユーゴスラビア人のスパイだったブランコ・ヴケリッチ（1904～45年）、朝日新聞記者の尾崎秀実（ほつみ、1901～44年）など38名に上った。死刑に至ったのはゾルゲと尾崎だった。

この事件は太平洋戦争勃発直前に起きたもので、日米戦争とも深く関係している。

ゾルゲ事件の背後にあった世界情勢

ゾルゲ事件で問題になったのは、満洲地域におけるソ連軍の情報であった。それは、ソ連軍が1939年に勃発した日ソの衝突「ノモンハン事件」と関係していた。満洲でのソ連軍の情報は、その意味でも日本にとって重要なものだった。

その頃の日本は、アメリカと経済制裁の撤廃に向けての交渉をしていた。日米の衝突が避けられないとすれば、日本の後背地に存在する強敵ソ連の軍事状況は重要な情報であった。

ソ連が41年6月にソ連領に攻め込んだドイツを支援するために、極東ソ連軍がヨーロッパに回されれば日本にとって脅威がなくなる。そうなると、日米戦争も有利になる。その意味で最重要機密でもあったのだ。

この満洲における問題が日本にとって重要であった以上に、ヨーロッパにとっての最大の関心事は「ヒトラーのナチス軍がソ連に打ち勝つかどうか」だった。ナチス軍に勝利するには、欧米の協力と極東ソ連軍のヨーロッパへの移動が不可避である。だからこの情報は、ドイツにとってもイギリスにとっても重要だった。

時が変わって2026年11月現在、世界の現状はどうなっているか。

ソ連はロシアになり、ドイツはEUの一員となり、第2次世界大戦の状況からは一変している。つい数年前までドイツとロシアは天然ガスのパイプラインを敷設し、EUとロシア、そして中国とは大陸貿易で結び付いた友好な関係を築いていた。

しかし、今はこうした関係は存在していない。22年に起こったウクライナ戦争以来、状況は悪化に悪化をたどった。EU（それはNATO〈北大西洋条約機構〉でもあるが）とロシアとの関係は一触即発の危機をはらむ状況となっている。

第2次世界大戦の勃発が39年9月1日のドイツ軍のポーランド侵攻によって始まったように、現在のポーランドは第3次世界大戦勃発の危機をはらむ重要な拠点となっている。

ポーランドの北に位置するロシア領カリーニングラードに近いエルブロンクの町は、幅の狭い砂州で囲まれたヴィスワ湖からカリーニングラードを通ってバルト海に船を出して貿易を行っている。22年9月にポーランド内に運河をつくったが、本来ならばカリーニングラードを通りたいところだった。

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