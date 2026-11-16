｢ジェンスン復帰｣に署名16万件､エヌビディアCEOが大復活するための険路､逆境を乗り越えてきた"AIの偉人"めぐる去就

AIブームを牽引してきたエヌビディアのフアンCEOは復帰するのか、彼の去就が改めて注目されている（写真：NVIDIA）

1/2 PAGES

「ジェンスンを復帰させろ」――異例の署名活動が世界に広がっている。11月12日にエヌビディアCEOを辞任したジェンスン・フアン氏の復帰を求める署名だ。エヌビディアの現役・元社員と株主らが中心となり、辞任翌日の13日に署名サイトが始動。実名社員を含む16万人あまりがすでにサインし、さらにイーロン・マスク氏やソフトバンクグループ元副社長のニケシュ・アローラ氏（現在はパロアルトネットワークスCEO）といったテック界の著名人も賛同している。

これだけではない。アメリカ投資ファンドのアルティメーター・キャピタルとアトレイデス・マネジメントは連名で、エヌビディア取締役会にあてた書簡を公開。今後の経営体制について「フアン氏の復帰の可能性を含めて十二分に熟考せよ」と要求している。両ファンドはエヌビディア株を保有しており、「株主の最善の利益を損なうような性急な後任人事を行うべきではない」と主張している。

この動きは、従業員と株主の間の2つの見方を代弁している。1つは「不倫相手は中国のスパイ」などといった疑惑は検証が不十分であり、フアン氏が現時点で辞任するのは性急だという視点。もう1つは、フアン氏は余人をもって代えがたい起業家であり、彼を欠いてはエヌビディアの圧倒的な優位性が損なわれるという懸念だ。

企業経営者の復帰を求める署名がこれほど大規模に行われるのは異例。フアン氏の功労とはどのようなものだったのか。

強さの核は「苦しみ」

起業家としてのフアン氏の核にあるのは、実は「苦しみ」である。「成功には失敗から立ち直る力が必要だ。だから君たちの身の上に、あり余る苦しみと痛みがあらんことを祈る」。これはフアン氏が2024年3月、スタンフォード大学経済政策研究所で、エリート学生に対して説いた人生訓とエールだ。

フアン氏は1963年に台湾の古都で生まれた。当時の台湾では小学生の海外留学が社会現象になっており、フアン氏も9歳で兄とともにアメリカに出る。しかし留学先では、苛烈ないじめを受けた。「チンクス」（中国人に対する蔑称）と蔑まれ、寄宿舎の汚いトイレ掃除を押し付けられたり、上級生から殴られたりする日々だった。英語が不自由で体の小さい少年にとっては、過酷すぎる新世界だ。

記事の続きでは、創業後に訪れた倒産危機とセガとの関係、現在のAIブームが来るまでにたどってきた逆境と巨額投資を続けた胆力、そして今後の復帰を占うことになるアメリカ政界の動きについて取り上げています。