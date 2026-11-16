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ジェンスン･フアン氏､エヌビディアCEOへの復帰を側近らと協議…後任の検討対象に｢復帰の可能性｣も含めるべきだと主張

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（写真：ブルームバーグ）

エヌビディアの最高経営責任者（CEO）を解任されたジェンスン･フアン氏が､同社への復帰の可能性について協議していると､英紙フィナンシャル･タイムズ（FT）が報じた。同氏は､中国のスパイと疑われる女性や部下との不倫が報じられたのを受け､数日前にCEOを解任された。

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