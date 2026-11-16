政治・経済・投資 ジェンスン･フアン氏､エヌビディアCEOへの復帰を側近らと協議…後任の検討対象に｢復帰の可能性｣も含めるべきだと主張 2分で読める 公開日時：2026/11/16 07:40 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES エヌビディアの最高経営責任者（CEO）を解任されたジェンスン･フアン氏が､同社への復帰の可能性について協議していると､英紙フィナンシャル･タイムズ（FT）が報じた。同氏は､中国のスパイと疑われる女性や部下との不倫が報じられたのを受け､数日前にCEOを解任された。 この記事は会員限定です 残り 635文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢アンソロピックの悪質IPO｣＋｢エヌビディアCEOスキャンダル｣……ついにAI･半導体バブル崩壊は決定的瞬間を迎えそうだ 〈ついに辞任〉フアン氏のエヌビディア持ち株比率は3％超､取締役会が担う後継者選びの重み､マスク氏との決定的な差 【詳報】エヌビディアショックの実相…ジェンスン･フアンCEOが解任されたとしても｢エヌビディアはしばらく磐石｣といえる理由 スキャンダルが産業を揺るがす…エヌビディアのジェンスン･フアンCEOが辞任､〈半導体王国〉韓国が恐れるメモリー異変 ジェンスン･フアンが辞めても相場の暴落が今すぐには始まらない理由…アンソロピックIPOで逃げ場のミニバブルが訪れる ｢私はこの会社と､その未来を心から信じています｣エヌビディアの暫定CEOが従業員に宛てた書簡に書かれていること ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0