ダークウェブとは一体どんな場所なのか（画像：metamorworks / PIXTA）

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日本企業を狙ったサイバー攻撃が相次いでいる。業務停止に追い込まれる企業もあれば顧客情報や社内資料が流出するケースもある。その行き先として指摘されるのが「ダークウェブ」だ。通常の検索エンジンやブラウザからはアクセスできず、特殊なツールを使って入るウェブ空間で、匿名性が高くサイバー犯罪の温床とも言われる。

いったいどんな場所なのか。国内の多くの大企業を顧客に持つ東京都内のセキュリティー企業の協力を得て、企業名などを伏せることを条件にパソコン画面を見せてもらいながらエンジニアから実態を聞いた。そこには普段目にすることのない光景があった。

――サイバー攻撃によって流出した情報の一部は、ダークウェブ上に流れているという話を耳にします。

（セキュリティエンジニアがパソコンの画面を記者に見せながら）これがダークウェブで、今、画面に出ているのがハッカー集団「Qilin」（キリン）のリークサイトだ。彼らは、日本企業などから盗んだと主張するさまざまな情報を載せている。

――日本の大手企業のロゴが堂々と載せられていますね。その下にはいくつかのファイルが見えます。

日本の某大手企業から盗んだ情報とされる。これは監査資料のようだ。