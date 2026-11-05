【平将明･自民サイバー本部長に聞く(上)】｢誰もがハッカーになれる｣サイバーパンデミック前夜…インフラを守れ

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企業を狙ったサイバー攻撃が相次いでいる。いま何が起きているのか、これからどうなるのか、そして政治に何ができるのか。初代のサイバー安全保障担当相を務め、現在は自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部長として「サイバー有事前夜」と警鐘を鳴らす平将明衆議院議員に聞いた（全3回）。1回目は、AIが攻撃をどう変えたのか、そして「サイバー有事前夜」とは何を意味するのかについて。

――平さんは2025年10月まで、初代のサイバー安全保障担当相（デジタル相兼務）でした。退任から約1年、企業を狙ったサイバー攻撃が相次いでいます。

私が大臣を退任した後の25年11月、アメリカのAI企業アンソロピックは、中国政府の支援を受けたとみられるハッカー集団が同社のAI（クロード・コード）を悪用し、複数の企業や政府機関にサイバー攻撃を仕掛けていたことを確認したと発表した。

攻撃は同年9月だったようだが、これまでと違うのは、人間のハッカーが手作業で進める攻撃ではなく、AIが主体となって実行する攻撃だったということだ。AIに最初の指示を出すと、あとはAIが自ら判断して、連続的、自動的に攻撃を重ねていく。大臣時代の国会答弁や退任会見でも「将来的にはAI対AIの世界が来るだろう」という趣旨で述べていた。AIの進化はますます速くなっているという認識だ。

――大臣を退任後、自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部長に就きました。

今年の春には、アンソロピックの新たなAIモデル「クロード・ミュトス」（26年4月に公表）の能力が明らかになり、私は強い危機感を持った。AIが、コンピューター上のプログラムに潜む未知の脆弱性（システム上の欠陥）を瞬時に見つけ出せるようになったのは、非常に大きな脅威だと考えたからだ。

すぐに衆院議員会館の私の事務所に関係者を集め、対応を協議した。