ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【37】スペースデータ／宇宙防衛の新時代を担う 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:00 有料会員限定 宇宙空間の脅威を統合的に監視・予測するAIプラットフォーム（画像：スペースデータ） 奥田 貫 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］スペースデータ ［設 立］2017年1月 ［資本金（資本準備金含む）］15億1300万円 ［社員数］非公開／192人 ［代表者名］佐藤航陽 ［所在地］東京都港区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 543文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #安全保障 #防災 #スタートアップ 関連業界 #宇宙開発 #防衛 #AI（国内） 関連企業 #アップル 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【33】MiRESSO／希少金属ベリリウムを低温精製 前の記事 すごいベンチャー【32】LINEAイノベーション／放射性廃棄物ゼロの核融合発電 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 奥田 貫 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おくだ とおるToru Okuda 神奈川県横浜市出身。横浜緑ヶ丘高校、早稲田大学法学部卒業後、朝日新聞社に入社し経済部で民間企業や省庁などの取材を担当。2018年1月に東洋経済新報社に転じた。日本の研究力低下を招いている科学技術政策や、大学・研究機関の諸問題に関心を持ち、取材・執筆を続けている。 情報提供は toru-okuda [at] toyokeizai.co.jp へ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0