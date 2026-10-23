有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【4】つばめBHB／アンモニアを低温･低圧で合成

2分で読める 有料会員限定
アンモニア生産システムの商用1号機の外観
新潟県柏崎市に建設した商用1号機（写真：つばめBHB）

［社 名］つばめBHB
［設 立］2017年4月
［資本金（資本準備金含む）］38億1306万円
［社員数］54人／82人
［代表者名］中村公治
［所在地］神奈川県横浜市
   大学発 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
8 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

岡田 広行 東洋経済 コラムニスト
おかだ ひろゆきHiroyuki Okada

1966年10月生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。1990年、東洋経済新報社入社。産業部、『会社四季報』編集部、『週刊東洋経済』編集部、企業情報部などを経て、現在、報道部コラムニスト。電力・ガス業界を担当し、エネルギー・環境問題について執筆するほか、2011年3月の東日本大震災発生以来、被災地の取材も続けている。著書に『被災弱者』（岩波新書）

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 8記事
注目キーワード
#出版・書店 #広告 #グルメ