ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【4】つばめBHB／アンモニアを低温･低圧で合成 2分で読める 公開日時：2026/10/23 17:06 有料会員限定 新潟県柏崎市に建設した商用1号機（写真：つばめBHB） 岡田 広行 東洋経済 コラムニスト フォロー 1/1 PAGES ［社 名］つばめBHB ［設 立］2017年4月 ［資本金（資本準備金含む）］38億1306万円 ［社員数］54人／82人 ［代表者名］中村公治 ［所在地］神奈川県横浜市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 750文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 #再生可能エネルギー 関連業界 #化学 #農業 #脱炭素 関連企業 #ＩＮＰＥＸ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/23 更新 8 記事 フォロー 次の記事 Mujin､SmartHR､WHILL…資金調達二極化､IPO急減で｢選別の時代｣に本格突入､成熟ベンチャーが打つ次の一手 前の記事 すごいベンチャー【3】BlueArch／東大発･海中ロボットの量産に挑む 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 岡田 広行 東洋経済 コラムニスト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おかだ ひろゆきHiroyuki Okada 1966年10月生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。1990年、東洋経済新報社入社。産業部、『会社四季報』編集部、『週刊東洋経済』編集部、企業情報部などを経て、現在、報道部コラムニスト。電力・ガス業界を担当し、エネルギー・環境問題について執筆するほか、2011年3月の東日本大震災発生以来、被災地の取材も続けている。著書に『被災弱者』（岩波新書） この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0