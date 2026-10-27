ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【59】エンドファイト／微生物の力で猛暑に強い作物づくり 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 テンサイ栽培の様子。共生菌の接種区では生存を実現（写真：エンドファイト） 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］エンドファイト ［設 立］2023年4月 ［資本金（資本準備金含む）］1億3100万円 ［社員数］12人／21人 ［代表者名］風岡俊希 ［所在地］茨城県稲敷郡 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 546文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #植物 #猛暑・酷暑 #大学発ベンチャー 関連業界 #化学 #農業 #スマート農業 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【60】フェルメクテス／納豆菌粉を新たな食品素材に 前の記事 すごいベンチャー【58】AOI Biosciences／自己免疫の謎を解く診断と創薬 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（後編） ｢理解の浅さが露呈｣新曲『シンデレラ』炎上中のミセスが抱える表現の限界…｢コロンブス｣炎上に通ずる根本的問題とは 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto 1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0