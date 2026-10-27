ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【60】フェルメクテス／納豆菌粉を新たな食品素材に 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 納豆菌由来の高タンパク素材「kin-pun」（写真：フェルメクテス） 木皮 透庸 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］フェルメクテス ［設 立］2021年7月 ［資本金（資本準備金含む）］3億6298万円 ［社員数］15人／16人 ［代表者名］大橋由明 ［所在地］山形県鶴岡市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 557文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 関連業界 #化学 #加工食品 #食材 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【61】Aqua Theon／日本の海藻素材で世界に挑む 前の記事 すごいベンチャー【59】エンドファイト／微生物の力で猛暑に強い作物づくり 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 木皮 透庸 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きがわ ゆきのぶYukinobu Kigawa 1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車・物流業界を担当し、22年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集に携わる。24年7月から26年9月まで週刊東洋経済副編集長。26年10月から東洋経済編集部長。趣味はランニング、登山、旅行、読書。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0