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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【60】フェルメクテス／納豆菌粉を新たな食品素材に

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粉末状の「kin-pun」
納豆菌由来の高タンパク素材「kin-pun」（写真：フェルメクテス）

［社 名］フェルメクテス
［設 立］2021年7月
［資本金（資本準備金含む）］3億6298万円
［社員数］15人／16人
［代表者名］大橋由明
［所在地］山形県鶴岡市
   大学発 

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木皮 透庸 東洋経済 記者
きがわ ゆきのぶYukinobu Kigawa

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車・物流業界を担当し、22年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集に携わる。24年7月から26年9月まで週刊東洋経済副編集長。26年10月から東洋経済編集部長。趣味はランニング、登山、旅行、読書。

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