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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【61】Aqua Theon／日本の海藻素材で世界に挑む

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海藻由来のボール状の容器
（写真：Aqua Theon）

［社 名］Aqua Theon（アクアセオン）
［設 立］2019年9月
［資本金（資本準備金含む）］1360万米ドル
［社員数］非公開／非公開
［代表者名］三木アリッサ
［所在地］米カリフォルニア州
   連続起業家 

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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堀尾 大悟 ライター
ほりお だいごDaigo Horio

慶応大学卒。埼玉県庁、民間企業を経て2020年より会社員兼業ライターとして活動を開始。2023年に独立。「マネー現代」「NewsPicks」「新・公民連携最前線」などで執筆。ブックライターとしても活動。

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