ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【61】Aqua Theon／日本の海藻素材で世界に挑む 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 （写真：Aqua Theon） 堀尾 大悟 ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Aqua Theon（アクアセオン） ［設 立］2019年9月 ［資本金（資本準備金含む）］1360万米ドル ［社員数］非公開／非公開 ［代表者名］三木アリッサ ［所在地］米カリフォルニア州 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 567文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #環境 #アメリカ #スタートアップ 関連業界 #化学 #加工食品 #飲料・乳業 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【62】ARK／小型養殖モジュールを販売 前の記事 すごいベンチャー【60】フェルメクテス／納豆菌粉を新たな食品素材に 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 堀尾 大悟 ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ほりお だいごDaigo Horio 慶応大学卒。埼玉県庁、民間企業を経て2020年より会社員兼業ライターとして活動を開始。2023年に独立。「マネー現代」「NewsPicks」「新・公民連携最前線」などで執筆。ブックライターとしても活動。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0