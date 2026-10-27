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すごいベンチャー【64】NEXTAGE／閉鎖環境でワサビを栽培

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ワサビを栽培する植物工場モジュール内の様子
日本食ブームで需要増でも生産量が減るワサビ栽培の救世主に（写真：NEXTAGE）

［社 名］NEXTAGE（ネクステージ）
［設 立］2018年1月
［資本金（資本準備金含む）］1億円
［社員数］15人／18人
［代表者名］中村拓也
［所在地］東京都目黒区

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金子 弘樹 東洋経済 記者
かねこ ひろきHiroki Kaneko

横浜市出身で早稲田大学政治経済学部を卒業。2023年4月東洋経済新報社入社。現在は外食業界を担当。食品ロスや排出量取引など環境問題に関心。

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