ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【65】Oxxx／冷凍幼児食のサブスクサービス 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 レシピは社内の管理栄養士が考案。子どもが食べたくなる工夫が随所に（写真：Oxxx） 堀尾 大悟 ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Oxxx（オックス） ［設 立］2021年3月 ［資本金（資本準備金含む）］2億3500万円 ［社員数］24人／33人 ［代表者名］黒瀬優作 ［所在地］福岡県福岡市 この記事は有料会員限定です 残り 535文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #中食・宅配 #子育て #スタートアップ 関連業界 #加工食品 #育児・保育 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【66】ストーリーライン／高品質デカフェの製造技術を開発 前の記事 すごいベンチャー【64】NEXTAGE／閉鎖環境でワサビを栽培 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 堀尾 大悟 ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ほりお だいごDaigo Horio 慶応大学卒。埼玉県庁、民間企業を経て2020年より会社員兼業ライターとして活動を開始。2023年に独立。「マネー現代」「NewsPicks」「新・公民連携最前線」などで執筆。ブックライターとしても活動。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0