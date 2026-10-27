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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【67】モカブル／コーヒー豆を〝丸ごと食べる〞

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トランク型のパッケージに入ったモカブル
旗艦店では製造工程の見学もできる（写真：編集部撮影）

［社 名］モカブル
［設 立］2025年4月
［資本金（資本準備金含む）］2億5000万円
［社員数］11人／14人
［代表者名］糸山彰徳
［所在地］東京都渋谷区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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生田 隆之介 東洋経済 記者
いくた りゅうのすけRyunosuke Ikuta

食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。

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