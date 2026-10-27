すごいベンチャー【67】モカブル／コーヒー豆を〝丸ごと食べる〞

いくた りゅうのすけ

Ryunosuke Ikuta

食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。