ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【67】モカブル／コーヒー豆を〝丸ごと食べる〞 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 旗艦店では製造工程の見学もできる（写真：編集部撮影） 生田 隆之介 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］モカブル ［設 立］2025年4月 ［資本金（資本準備金含む）］2億5000万円 ［社員数］11人／14人 ［代表者名］糸山彰徳 ［所在地］東京都渋谷区 この記事は有料会員限定です 残り 562文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #サプライチェーン #グルメ 関連業界 #加工食品 #飲料・乳業 #カフェ・スイーツ 関連企業 #スターバックス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【66】ストーリーライン／高品質デカフェの製造技術を開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 生田 隆之介 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いくた りゅうのすけRyunosuke Ikuta 食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0