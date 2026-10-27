ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【63】LacuS／高齢化社会を支える完全栄養食 2分で読める 公開日時：2026/10/27 11:30 有料会員限定 アイスは全5種類。口溶けや甘さまで、丁寧に設計（写真：LacuS） 加藤 光彦 ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］LacuS（ラコス） ［設 立］2022年3月 ［資本金（資本準備金含む）］1億1978万円 ［社員数］5人／20人 ［代表者名］古津瑛陸 ［所在地］新潟県新潟市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 565文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #健康 関連業界 #医療機器・用品 #加工食品 #介護 関連企業 #明治 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 71 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【64】NEXTAGE／閉鎖環境でワサビを栽培 前の記事 すごいベンチャー【62】ARK／小型養殖モジュールを販売 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 加藤 光彦 ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 かとう みつひこMitsuhiko Kato 慶應義塾大学を卒業後、女性誌の出版社にて生活情報誌、ファッション誌の編集に従事。その後、東洋経済新報社に入社し、編集局でゲーム、旅行、鉄道業界などの記者を歴任。ビジネスプロモーション局で広告企画制作、マーケティング局で宣伝業務も担当。現在は会社四季報やオンラインの取材執筆の傍ら、東京を中心に、美味や美酒探訪に勤しむ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0