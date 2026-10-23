ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【2】アトム／2足歩行ロボットを国内で量産 2分で読める 公開日時：2026/10/23 17:04 有料会員限定 開発中のヒューマノイドロボット（写真：編集部撮影） 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］アトム ［設 立］2025年11月 ［資本金（資本準備金含む）］15億3000万円 ［社員数］15人／29人 ［代表者名］青木俊介 ［所在地］東京都江東区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 749文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ロボット #先端科学・研究開発 #スタートアップ 関連業界 #倉庫・物流施設 #ロボット（フィジカルAI） #FA（ファクトリーオートメーション） 関連企業 #日本精工 #アトム #みずほ銀行 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/23 更新 8 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【3】BlueArch／東大発･海中ロボットの量産に挑む 前の記事 すごいベンチャー【1】燈／工場や建設現場にAIを実装 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 よこやま じゅんやJunya Yokoyama トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0