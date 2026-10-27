有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【53】xFOREST Therapeutics／京大iPS研発の創薬ベンチャー

2分で読める 有料会員限定
外国人研究者
公用語は英語で外国人研究者も多く在籍（写真：xFOREST Therapeutics）

［社 名］xFOREST Therapeutics（イクスフォレストセラピューティクス）
［設 立］2020年5月
［資本金（資本準備金含む）］5億5500万円
［社員数］18人／38人
［代表者名］小松リチャード馨
［所在地］京都府京都市
   大学発 

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

すごいベンチャー100 2026年最新版
62 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

印南 志帆 東洋経済 記者
いんなみ しほShiho Innami

早稲田大学卒、同大大学院修了後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界、総合電機、介護業界などの担当記者、『週刊東洋経済』の巻頭特集の担当を経て、現在は医薬品業界を担当。働き方改革、ジェンダー問題などに関心。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 62記事
注目キーワード
#山崎製パン #スターバックス #防衛