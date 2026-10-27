ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【53】xFOREST Therapeutics／京大iPS研発の創薬ベンチャー 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:30 有料会員限定 公用語は英語で外国人研究者も多く在籍（写真：xFOREST Therapeutics） 印南 志帆 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］xFOREST Therapeutics（イクスフォレストセラピューティクス） ［設 立］2020年5月 ［資本金（資本準備金含む）］5億5500万円 ［社員数］18人／38人 ［代表者名］小松リチャード馨 ［所在地］京都府京都市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 548文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 #iPS細胞 関連業界 #医薬品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #武田薬品工業 #第一三共 #大塚製薬 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【54】SiccaNova Therapeutics／乾燥の悩みに挑む新薬で起業 前の記事 すごいベンチャー【52】東北医工／手指のリハビリをロボットで 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ yutori､ビザスク､akippa…｢すごいベンチャー特集｣過去掲載1000社の現在地…時価総額増減率ランキング 70 Mujin､SmartHR､WHILL…資金調達二極化､IPO急減で｢選別の時代｣に本格突入､成熟ベンチャーが打つ次の一手 QPSホールディングスが｢宇宙で稼ぐ｣までの不屈の10年 資金調達は100社から拒否､打ち上げ失敗…苦境の乗り越え方 印南 志帆 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いんなみ しほShiho Innami 早稲田大学卒、同大大学院修了後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界、総合電機、介護業界などの担当記者、『週刊東洋経済』の巻頭特集の担当を経て、現在は医薬品業界を担当。働き方改革、ジェンダー問題などに関心。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0