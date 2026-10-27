ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【52】東北医工／手指のリハビリをロボットで 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:15 有料会員限定 健常な手の反転画像が映り、マヒした手が動いているように見える（写真：東北医工） 伊藤 退助 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］東北医工 ［設 立］2022年5月 ［資本金（資本準備金含む）］2300万円 ［社員数］4人／5人 ［代表者名］大関一陽 ［所在地］岩手県盛岡市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 539文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #ロボット #健康 関連業界 #医療機器・用品 #医療テック #ロボット（フィジカルAI） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【53】xFOREST Therapeutics／京大iPS研発の創薬ベンチャー 前の記事 すごいベンチャー【51】JiMED／脳信号技術で失われた機能を再建 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ yutori､ビザスク､akippa…｢すごいベンチャー特集｣過去掲載1000社の現在地…時価総額増減率ランキング 70 Mujin､SmartHR､WHILL…資金調達二極化､IPO急減で｢選別の時代｣に本格突入､成熟ベンチャーが打つ次の一手 QPSホールディングスが｢宇宙で稼ぐ｣までの不屈の10年 資金調達は100社から拒否､打ち上げ失敗…苦境の乗り越え方 伊藤 退助 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いとう たいすけTaisuke Ito 日用品、化粧品、ドラッグストア業界を担当後、医療機器業界へ。2024年7月より、会社四季報オンライン編集部で個人投資家向け記事を配信。在学中にはドイツ・ケルン大学に留学。ギターを頑張って練習中 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0