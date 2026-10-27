ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【51】JiMED／脳信号技術で失われた機能を再建 2分で読める 公開日時：2026/10/27 05:15 有料会員限定 脳表面の電極シートで脳信号を読み取るイメージ（画像：JiMED） 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］JiMED（ジーメド） ［設 立］2020年3月 ［資本金（資本準備金含む）］8億4497万円 ［社員数］10人／15人 ［代表者名］中村 仁 ［所在地］大阪府吹田市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 546文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #先端科学・研究開発 #大学発ベンチャー #健康 関連業界 #医療機器・用品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #アステラス製薬 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/27 更新 62 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【52】東北医工／手指のリハビリをロボットで 前の記事 すごいベンチャー【50】スコヒアファーマ／研究者社長が創薬会社を再生 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ Mujin､SmartHR､WHILL…資金調達二極化､IPO急減で｢選別の時代｣に本格突入､成熟ベンチャーが打つ次の一手 yutori､ビザスク､akippa…｢すごいベンチャー特集｣過去掲載1000社の現在地…時価総額増減率ランキング 70 QPSホールディングスが｢宇宙で稼ぐ｣までの不屈の10年 資金調達は100社から拒否､打ち上げ失敗…苦境の乗り越え方 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 つかさき あさこAsako Tsukasaki 東京都世田谷区生まれ。読売新聞記者を経て、医学・医療、科学・技術分野を中心に執筆多数。国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学で修士（経営学）、東京医科歯科大学で修士（医療管理学）。再生医療・新薬開発など生命科学に関する取材経験が豊富で、専門家向け・一般向け双方に分かりやすく解説。 著書に、『免役の守護者 制御性T細胞とはなにか』（坂口志文氏との共著、講談社）、『iPS細胞はいつ患者に届くのか』（岩波書店）、『世界を救った日本の薬 画期的新薬はいかにして生まれたのか？』（講談社）、『新薬に挑んだ日本人科学者たち』（講談社）ほか。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0