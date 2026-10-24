ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【11】MENOU／AI活用で外観検査を効率化 2分で読める 公開日時：2026/10/24 11:30 有料会員限定 協働ロボットと組み合わせた活用例（写真：MENOU） 小林 朔 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］MENOU（メノウ） ［設 立］2019年6月 ［資本金（資本準備金含む）］8億0655万円 ［社員数］非公開／50人 ［代表者名］西本励照 ［所在地］東京都中央区 この記事は有料会員限定です 残り 529文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #サブスクリプション #先端科学・研究開発 関連業界 #産業機械 #AI（国内） #FA（ファクトリーオートメーション） 関連企業 #ニコン 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 20 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【12】コーピー／高リスク領域に注力するAI企業 前の記事 すごいベンチャー【10】リチェルカ／複雑な受発注業務をERPで効率化 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 小林 朔 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 こばやし さくSaku Kobayashi 2003年生まれ、東京都北区出身。 早稲田大学政治経済学部を卒業後、2026年入社。楽器、時計、ロボットなど広く精密機械業界を担当。趣味は登山、長距離を歩くこと。野球テレビ観戦と1970〜90年代の懐メロを聴くことが好き。興味分野は企業の社会的責任(CSR)や障がい者雇用について。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0