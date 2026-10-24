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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【11】MENOU／AI活用で外観検査を効率化

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協働ロボットとパソコンの画面
協働ロボットと組み合わせた活用例（写真：MENOU）

［社 名］MENOU（メノウ）
［設 立］2019年6月
［資本金（資本準備金含む）］8億0655万円
［社員数］非公開／50人
［代表者名］西本励照
［所在地］東京都中央区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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小林 朔 東洋経済 記者
こばやし さくSaku Kobayashi

2003年生まれ、東京都北区出身。
早稲田大学政治経済学部を卒業後、2026年入社。楽器、時計、ロボットなど広く精密機械業界を担当。趣味は登山、長距離を歩くこと。野球テレビ観戦と1970〜90年代の懐メロを聴くことが好き。興味分野は企業の社会的責任(CSR)や障がい者雇用について。

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