ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【10】リチェルカ／複雑な受発注業務をERPで効率化 2分で読める 公開日時：2026/10/24 05:00 有料会員限定 梅田CEOはAIの進化をベンチャーの好機とみる（写真：編集部撮影） 茶山 瞭 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］リチェルカ ［設 立］2022年4月 ［資本金（資本準備金含む）］8億2000万円 ［社員数］22人／46人 ［代表者名］梅田祥太朗 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 513文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #経営 関連業界 #システム開発 #ソフトウェア（業務特化） #AI（国内） 関連企業 #ソニーグループ #日本通運 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 14 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【9】inprog／トイレ清掃を担う自律型ロボ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 茶山 瞭 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ちゃやま りょうRyo Chayama 1990年生まれ、大阪府高槻市出身。京都大学文学部を卒業後、読売新聞東京本社に入社。岐阜支局や経済部に在籍し、 司法や調査報道のほか、民間企業や中央官庁を担当した。 2024年に東洋経済に移り、通信、SIer、データセンター業界を取材。メディア、都市、AIといった領域にも関心がある。趣味は、読書、散歩、旅行。学生時代は、理論社会学や哲学・思想を学んだ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0