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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【9】inprog／トイレ清掃を担う自律型ロボ

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清掃業の現場経験から生まれた「CleanK」が便器を磨く（写真：inprog）

［社 名］inprog（インプログ）
［設 立］2020年4月
［資本金（資本準備金含む）］2410万円
［社員数］5人／7人
［代表者名］宗清直人
［所在地］東京都大田区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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大正谷 成晴 編集者・ライター
おしょうだに・しげはる

1973年生まれ。フリーランスの編集・ライター。ビジネス全般、株式投資、FX、投資信託、クレジットカード、介護など、幅広いジャンルで取材・執筆を行っている。著書に『1万円からはじめるFX超入門』。

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