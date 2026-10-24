ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【9】inprog／トイレ清掃を担う自律型ロボ 2分で読める 公開日時：2026/10/24 05:00 有料会員限定 清掃業の現場経験から生まれた「CleanK」が便器を磨く（写真：inprog） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］inprog（インプログ） ［設 立］2020年4月 ［資本金（資本準備金含む）］2410万円 ［社員数］5人／7人 ［代表者名］宗清直人 ［所在地］東京都大田区 この記事は有料会員限定です 残り 547文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ロボット #スタートアップ #先端科学・研究開発 関連業界 #不動産 #ロボット（フィジカルAI） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 14 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【10】リチェルカ／複雑な受発注業務をERPで効率化 前の記事 すごいベンチャー【8】Spakona／自動車から防衛までAIを開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 【独自】講談社が出資を決定…｢日本のサッカーを草の根から変革する｣福岡発異色ベンチャー企業の構想力 ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ ｢アップル大国｣に挑む､スマホベンチャー･ナッシングのファッションブランド出身CBOが描く日本市場の攻略法 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0