ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【8】Spakona／自動車から防衛までAIを開発 2分で読める 公開日時：2026/10/24 05:00 有料会員限定 防衛装備庁の空戦AI大会に初出場し優勝（画像：Spakona） 武山 隼大 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Spakona（スパコナ） ［設 立］2020年8月 ［資本金（資本準備金含む）］1億円 ［社員数］5人／14人 ［代表者名］河﨑太郎 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 557文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #先端科学・研究開発 #安全保障 関連業界 #システム開発 #防衛 #AI（国内） 関連企業 #トヨタ自動車 #アート引越センター 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 14 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【9】inprog／トイレ清掃を担う自律型ロボ 前の記事 すごいベンチャー【7】Highlanders／人型ロボットで工場の生産改善 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 武山 隼大 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たけやま はやたHayata Takeyama 岐阜県出身。東京外国語大学国際社会学部モンゴル語専攻卒。在学中に西モンゴル・ホブド大学に留学。2021年東洋経済新報社に入社し、現在ゲーム・玩具業界を担当。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0