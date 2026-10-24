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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【8】Spakona／自動車から防衛までAIを開発

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空戦AI大会の画面
防衛装備庁の空戦AI大会に初出場し優勝（画像：Spakona）

［社 名］Spakona（スパコナ）
［設 立］2020年8月
［資本金（資本準備金含む）］1億円
［社員数］5人／14人
［代表者名］河﨑太郎
［所在地］東京都港区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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武山 隼大 東洋経済 記者
たけやま はやたHayata Takeyama

岐阜県出身。東京外国語大学国際社会学部モンゴル語専攻卒。在学中に西モンゴル・ホブド大学に留学。2021年東洋経済新報社に入社し、現在ゲーム・玩具業界を担当。

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