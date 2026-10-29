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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【96】appcycle／リンゴ搾りかすから合成皮革

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藤巻圭CEO
新素材「RINGO-TEX®」を使った製品を紹介する藤巻圭CEO（写真：編集部撮影）

［社 名］appcycle（アップサイクル）
［設 立］2022年5月
［資本金（資本準備金含む）］1億4200万円
［社員数］15人／25人
［代表者名］藤巻 圭
［所在地］青森県青森市
   大学発    連続起業家 

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小島 駿佑 東洋経済 記者
こじま しゅんすけShunsuke Kojima

繊維・化学業界を担当。大学卒業後、全国紙で岐阜市、名古屋市での勤務を経て、2026年2月に東洋経済新報社入社。学生時代は主に文芸、文化批評、現代思想を学び、今でも趣味はインドア派。ネットカルチャー全般が趣味。新潟県新潟市出身。

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