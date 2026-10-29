ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【96】appcycle／リンゴ搾りかすから合成皮革 2分で読める 公開日時：2026/10/29 11:30 有料会員限定 新素材「RINGO-TEX®」を使った製品を紹介する藤巻圭CEO（写真：編集部撮影） 小島 駿佑 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］appcycle（アップサイクル） ［設 立］2022年5月 ［資本金（資本準備金含む）］1億4200万円 ［社員数］15人／25人 ［代表者名］藤巻 圭 ［所在地］青森県青森市 大学発 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 517文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #環境 #ESG #大学発ベンチャー 関連業界 #繊維 #脱炭素 #リサイクル（産業系） 関連企業 #リクルートホールディングス #全日本空輸 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/29 更新 104 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【97】LEP／電力ゼロで自ら光る独自の植物を開発 前の記事 すごいベンチャー【95】BLUABLE／低コストで藻場創生と脱炭素 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 小島 駿佑 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 こじま しゅんすけShunsuke Kojima 繊維・化学業界を担当。大学卒業後、全国紙で岐阜市、名古屋市での勤務を経て、2026年2月に東洋経済新報社入社。学生時代は主に文芸、文化批評、現代思想を学び、今でも趣味はインドア派。ネットカルチャー全般が趣味。新潟県新潟市出身。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0