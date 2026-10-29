ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【100】PathAhead／砂漠の砂でアフリカの道路舗装 2分で読める 公開日時：2026/10/29 11:30 有料会員限定 伊賀氏は、世界的な建設ラッシュによる深刻な「砂不足」の解決に挑む（写真：編集部撮影） 秦 卓弥 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］PathAhead（パスアヘッド） ［設 立］2026年2月 ［資本金（資本準備金含む）］1億5427万円 ［社員数］1人／8人 ［代表者名］伊賀将之 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 549文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #先端科学・研究開発 #インフラ老朽化 関連業界 #建設 #倉庫・物流施設 #建設資材・工具 関連企業 #ホンダ #太平洋セメント 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/29 更新 104 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【99】ネッスー／ふるさと納税で子どもに特産物 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 知る人ぞ知るスマホブランド…ユーザーの平均年齢は26歳､Z世代を魅了するNothingの正体 秦 卓弥 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 はた たくやTakuya Hata 流通、石油、総合商社などの産業担当記者を経て、2016年から『週刊東洋経済』編集部。「ザ・商社 次の一手」、「中国VS.日本 50番勝負」などの大型特集を手掛ける。19年から『会社四季報 プロ500』副編集長。21年から再び『週刊東洋経済』編集部。24年から8年振りの記者職に復帰、現在は自動車業界を担当。アジア、マーケット、エネルギーに関心。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0